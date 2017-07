Meedikud: Iisraeli sõdurid tapsid kokkupõrgetes palestiinlase

Veel kaks palestiinlast sai vahejuhtumis vigastada, neist ühe seisund on allikate sõnul tõsine.

Iisraeli armee teatas, et sõdurid tulistasid «ründajate» suunas pärast seda, kui «Palestiina püssimehed avasid tule sõjaväelaste pihta ning kallaletungijad loopisid lõhkeseadeldisi vägede suunas», kes põgenikelaagris korda hoiavad.

Rahutused Palestiina aladel puhkesid viimati 2015. aasta oktoobris ning on tänaseks nõudnud vähemalt 276 palestiinlase, 42 iisraellase, kahe ameeriklase, kahe jordaanlase, eritrealase, sudaanlase ja briti elu, selgub AFP statistikast.

Iisraeli võimude sõnul on enamik palestiinlastest tapetud olukorras, kus nad on rünnanud noa või tulirelvaga, kuid on esinenud ka autoga rammimise katseid.

Ülejäänud on maha lastud meeleavalduste või kokkupõrgete käigus, osa on hukkunud ka Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile.

Vägivald on viimastel kuudel siiski tunduvalt vähenenud.