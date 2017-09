Türgi parlament pikendas vägede mandaati Iraagis ja Süürias

Vastav eelnõu võeti vastu ülekaaluka häälteenamusega.

Kaitseminister Nurettin Canikli sõnul on mandaadi pikendamise eesmärk kaitsta Türgit ohtude eest, lisades, et Iraagi Kurdistani regionaalvalitsuse esmaspäevale kavandatud iseseisvusreferendum on ohuks Türgi riigi julgeolekule.

Türgi peaminister Binali Yıldırım hoiatas varem päeval, et Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumile vastatakse sammudega, millel on «majanduslik ja julgeolekumõõde».

«Sammud astutakse tihedas koostöös Iaagi, Iraani ja teiste naaberriikidega. Neil sammudel on diplomaatiline, poliitiline, majanduslik ja julgeolekumõõde,» ütles peaminister ajakirjanikele.

Yıldırım vastas jaatavalt kas küsimusele, kas muude võimaluste hulgas kaalutakse ka piiriülest operatsiooni.

«Loomulikult, aga siin on küsimus ajastuses, millal rakendada julgeoleku-, majandus- ja poliitilisi samme. Seda näitab sündmuste areng,» sõnas valitsusjuht.

Türgi on väljendanud korduvalt vastuseisu Kurdistani regionaalvalitsuse 25. septembriks kavandatud mittesiduvale iseseisvusreferendumile ja nõudnud sellest loobumist.

Ankara kardab, et hääletus kannustab Türgi kurdide separatistlikke tundeid.