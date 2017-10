Madrid: tegutseme, kui Kataloonia iseseisvuse välja kuulutab

Soraya Saenz de Santamaria ütles raadiojaamale COPE, et kui nad iseseisvuse välja kuulutavad, järgnevad otsused seaduslikkuse ja demokraatia taastamiseks.

Kataloonia president Carles Puigdemont esineb homme õhtul regionaalparlamendis debatil poliitilise olukorra üle. Separatistlikud poliitikud on öelnud, et istungil kuulutatakse välja iseseisvus, kuid osa valitsuskoalitsiooni saadikuid on rõhutanud, et samm tuleb sümboolne.

Saenz de Santamaria kutsus Kataloonia valitsuse neid liikmeid, kes veel austavad demokraatiat ja vabadust, hoiduma kuristikku hüppamisest.