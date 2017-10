Kataloonia vasakrahvuslased nõuavad iseseisvusdeklaratsiooni

«Minu jaoks on väga selge, et need, keda mina esindan, ei aktsepteeri ühtegi stsenaariumi, mis pole iseseisvumise väljakuulutamine ja Kataloonia Vabariigi loomine,» ütles Benet Salellas usutluses Associated Pressile.

Kataloonia president Carles Puigdemont kavatseb teha homme pöördumise Kataloonia parlamendi istungil, millest mõned loodavad 7,5 miljoni elanikuga Kataloonia iseseisvumise deklaratsiooni. Teised on öelnud, et selline deklaratsioon saab olla vaid sümboolne.

Salellase sõnul saab homme Barcelonas toimuv istung olema suveräänsuse akt, milles poliitiline subjekt nimega Kataloonia otsustab end ise määratleda ja kuulutada end vabariigiks.