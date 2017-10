Kataloonia parlament täna iseseisvust hääletusele ei pane

Kataloonia valitsus on öelnud, et referendumi tulemused, kus 90 protsenti hääletusel osalenud 43 protsendist valimisõiguslikest kodanikest toetas iseseisvust, on kehtivad.

Hispaania valitsuse hinnangul oli referendum ebaseaduslik.

Tundmatuks jääda soovinud parlamendiametniku sõnul ei astu parlamendi juhatus muid samme kui võtab valitsuse poolt reedel parlamendile esitatud hääletustulemused teadmiseks.

Varem spekuleeriti võimalusega, et Kataloonia parlament paneb täna Hispaaniast eraldumise hääletusele.

Täna õhtul kella 18 paiku on oodata Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti pöördumist, kus arvatakse, et Puigdemont võib kuulutada välja piirkonna iseseisvuse või anda edasisi suuniseid Hispaaniast eraldumisele.