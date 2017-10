Talibanilt vabastatud mees: mu naine vägistati ja laps tapeti

Ühendriikide kodanik Caitlan Coleman ja tema kanadalasest abikaasa Joshua Boyle rööviti Afganistanis seljakotireisil olles 2012. aastal Talibanile truudust vandunud Haqqani võrgustiku poolt.

Eile öösel jõudsid nad oma kolme lapsega Kanadasse.

«Ilmselgelt on minu pere jaoks uskumatult tähtis, et meil on võimalus luua oma kolmele ellujäänud lapsele turvaline varjupaik,» sõnas Boyle Toronto lennujaama saabudes.

«Haqqani võrgustiku rumalust ja kurjust palveränduri röövimisel ületab vaid rumalus ja kurjus minu imikust tütre tappa laskmisel,» luges Boyle rahuliku häälega avaldust. «Ja rumalus ja kurjus minu naise korduva vägistamise puhul, ning seda mitte üksikisiku teona vaid valvuri ülema abil ja komandandi järelvalve all.»

Ta ei täpsustanud, mida pidas silmas «palveränduri» all.

Boyle`i sõnul viis Taliban möödunud aastal läbi juurdluse Haqqani võrgustiku kuritegude osas ning järeldas, et Taliban andis ta perele tagasi õigluse, mis neile kuulus.

«Jumala tahte kohaselt saab sellest rumalusest Haqqani võrgustiku hauakiri,» sõnas Boyle.

Üks lastest oli kehva tervise juures ning teda tuli Pakistani sõdurite poolt sunniviisiliselt toita.

Eile teatas Pakistani sõjavägi, et perekond päästeti Afganistani piiri lähedalt Pakistani kirdeosas asuvas Kuraami piirkonnas läbi viidud operatsiooni käigus. Kohalik sõjavägi sai USA ametnikelt perekonna asukoha kohta luureandmeid.

Sõjaväe sõnul olid USA luureagentuurid seni perekonna jälgi ajanud Afganistanis ning kolmapäeval toimetati vangistatud pere üle piiri Kurramisse.

Coleman oli röövimise hetkel lapseootel.