Tillerson: läbirääkimised Pyongyangiga jätkuvad esimese pommini

«Need diplomaatilised pingutused jätkuvad esimese pommi kukkumiseni,» ütles Tillerson. Avalduse tegi ta päev enne USA- Lõuna-Korea sõjaõppuste algust Korea poolsaarel. Pyongyangi väitel harjutatakse neil, kuidas Põhja-Koreasse sisse tungida. Ühendriigid aga kinnitavad, et tegu on kaitseõppustega.

Ühendriikide välisminister Rex Tillerson. Foto: MIKE THEILER/REUTERS/Scanpix

USA president Donald Trump. Foto: Ting Shen/imago/Xinhua

«President kinnitas mulle, et ta tahab sellele küsimusele diplomaatilist lahendust,» ütles Tillerson, hoolimata Donald Trumpi teatest Twitteris, et diplomaatia Põhja-Korea puhul ei tööta. «Ta (Trump) ei taha sõda,» lisas Tillerson.

Mõne nädala eest teatas Tillerson, et tal on läbirääkimistel otseliin Põhja-Koreaga ja ta soovib pingeid leevendada. Veidi pärast seda säutsus Trump Twitteris, et tema arvates raiskab välisminister läbirääkimistega vaid tema aega.

«Ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele riigisekretärile, et ta raiskab oma aega, kui soovib läbi rääkida Väikese Raketimehega (Trumpi poolt Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile pandud hüüdnimi – toim). Säästa oma energiat, me teeme seda, mida peab tegema,» säutsus Trump.

Lõuna-Korea meedia teatel kardavad USA ja Lõuna-Korea sõjaväeametnikud, et Põhja-Korea valmistub katsetama rakette, mis ulatuvad Ühendriikide territooriumini.