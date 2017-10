Corbyn: May on suutnud kõik endast välja viia

Corbyn kohtus Brüsselis Euroopa Ülemkogu kõrvalt teiste vasakpoolsete Euroopa poliitikutega. Opositsioonijuhi sõnul suundus ta Belgia pealinna, et kõnelused tagasi rööbastele juhtida.

Briti peaminister Theresa May soovib Brüsselis EL-i liidritelt, et nad kiidaksid heaks Brexiti kõneluste teise faasi, mis käsitleb EL-i ja Suurbritannia kaubandussuhteid pärast Ühendkuningriigi lahkumist blokist, kirjutas AFP.

«Mayl on õnnestunud peaaegu kõik endast välja viia,» ütles leiboristide juht Corbyn Briti uudistekanalile Sky News.

«Tema ülesanne on kõnelused õigele rajale juhtida. Me ei saa taluda mõtet, et liigume olukorda, kus meil pole Euroopaga kokkulepet,» ütles Corbyn. «See oleks katastroofiline tootmistööstuse töökohtadele ja meil oleksid tõsised probleemid terves majanduses.»

EL-i liidrid on väljendanud seisukohta, et Brexiti kõnelustel pole tehtud piisavalt edusamme, et alustada kõneluste teist faasi.

Suurbritannias kardetakse, et London ei saavuta kokkulepet EL-ist lahkumise küsimuses enne ametlikku väljaastumist blokist 2019. aasta 29. märtsil.