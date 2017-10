May ELile: andke mulle Brexit, mida kodus kaitsta saaks

Brüsselis õhtusöögil tehtud pöördumises lausus ta: «Üha enam on tunne, et peame tegema koostööd, et saavutada tulemus, mille taha me saaksime tulla ja seda oma rahva ees kaitsta.»

Tema sõnul peaks olema selge imperatiiv, et ELi loodud dünaamika võimaldaks koos edasi liikuda.

Möödunud kuul Firenzes peetud kõnes ärgitas May rakendama kaheaastast üleminekuperioodi ja tegi järeleandmisi Briti rahastuse ja ELi kodanike õiguste osas. Peaministri sõnul viis see protsessi edasi ja lõi uue hingamise.

ELi liidrid on andnud märku, et otsustavad reedel ilma Mayta peetud kohtumisel, et lahutusküsimustes ei ole tehtud piisavalt edusamme, et tulevaste kaubandussuhete ja ülemineku juurde edasi liikuda.