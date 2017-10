May: lahutusarvega tuleb oodata lõpliku Brexiti leppeni

«Täielik ja lõplik lahend saab olema osa lõplikust leppest, mille me saame osana tuleviku partnerlussuhtest. Ma pean seda igatpidi õigeks,» ütles May täna Brüsselis Euroopa Ülemkogul.

Samas avaldasid ELi liidrid Suurbritanniale survet täpsustama, mida viimane oma kohustuste all silmas peab.

«Euroopa Ülemkogu märgib, et ehkki Ühendkuningriik on teatanud, et austab kõiki oma kohustusi liikmeksoleku ajal, siis see ei ole seni tõlgitud kindlatesse ja konkreetsetesse kohustustesse Ühendkuningriigi poolt, » märgitakse 27 liikmesriigi liidrite heakskiidu saanud dokumendis.

Briti peaminister Theresa May. Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP/Scanpix

EL lähtub lahkumiskõnelustel positsioonist, et kõigepealt tuleb kokku leppida lahutustingimustes ja alles seejärel saavad alata teise faasi arutelud ehk läbirääkimised poolte tulevaste suhete üle.

Lahutustingimuste paketi kolm teemat on Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa ja ELi kuuluva Iirimaa tulevase piiri küsimus, sest sellest saab ELi välispiir; Suurbritannias elavate ELi 27 liikmesriigi kodanike ja mujal ELis elavate Briti kodanike õigused; lahutusarve.

Suurbritannia eelistaks pidada kõnelusi lahutustingimuste ja poolte tulevaste suhete üle paralleelselt ja loodab veenda ELi lõpetama patiseisu läbirääkimistel ning liikuma edasi arutelude juurde tulevikuteemade juurde.

Hoolimata rahulolematusest anti roheline tuli Brexiti kõneluste teise vooru alustamiseks. See aga ei tähenda automaatselt nende algust.