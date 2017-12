Lõhestatud jõud

Lóránt Győri hinnangul jookseb põhiline parempopulistide veelahe Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. Läänes ollakse omavahel tihedamalt seotud, ida omad aga võõristavad üksteist ning tunnevad lääne poolt tõrjumist.

«Meie piirkonna paremäärmuslikud parteid on omavahel vähem seotud,» räägib ungarlane. «Nad üritavad lõimuda oma lääne aatekaaslastega, aga kuna Ida-Euroopa paremäärmuslikud liikumised ja parteid kipuvad olema kõvasti rassistlikumad ja neonatslikumad ning ideoloogiliselt karmimad, pole neil õnnestunud oma lääne mõttekaaslastega sidet luua.»

Jõulisema joonega ida erakondi, nagu Bulgaaria Ataka, Ungari Jobbik või Kreeka Kuldne Koidik üritab Kreml Győri sõnul enda poole tõmmata pigem ükshaaval kui suuremasse võrgustikku. «Kõigil neil parteidel on isiklik side Kremliga ja isiklik hoiak venemeelsete avaldustega,» sõnab ta.

Teiselt poolt jookseb lahutav joon ka sealt, et osa riikide parempopulistid on otsesõnu huvitatud ELi lammutamisest, teiste valija peab seda aga vastvõetamatuks.

«Pärast europarlamendi valimisi üritati luua suurt paremäärmuslikku gruppi, kuhu kuuluksid näiteks nii Prantsusmaa Rahvusrinne (FN) kui Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP). Kuid siis leiti, et FN ja UKIP on Õiguse ja Õigluse (PiS) jaoks liiga radikaalsed, mistap PiS läks gruppi Briti konservatiividega,» meenutab Aleksander Fuksiewicz.

«Tänavuste Prantsuse presidendivalimiste ajal ütles Marine Le Pen, et ta tahab PiSiga koostööd teha ELi lammutamise kallal. Siis võttis sõna Poola välisminister Witold Waszczykowski ja ütles, et ei-ei, me ei taha lammutada ELi, see on ainult tema poliitiline kampaania,» jätkab poola analüütik.

«Aga mõni kuu hiljem avaldas Waszczykowski pildi endast ja Marine Le Penist Poola välisministeeriumis,» märgib Fuksiewicz. «Ta oli ainus ELi riigi välisminister, kes Marine Le Peni kampaania ajal temaga kohtus. Kas sellel on mingit tähendust? Ma ei tea.»

Lisaks teeb selles sektoris koosmeele leidmise keerukamaks osa marurahvuslaste komme eriti vaenata naabermaad. Sestap on ühe laua taga raske istuda näiteks Slovaki Rahvuspartei ja Ungari Jobbiku esindajail.

«Parempoolsete jõudude probleem on see, et nad on väga natsionalistlikud: näiteks, kuidas te kujutaksite ette, et AfD teeks PiSiga koostööd? Tõenäoliselt on neil ka ühisosa, kuid AfD on teinud Poola-vastaseid avaldusi ja PiS Saksa-vastaseid avaldusi,» märgib ka Fuksiewicz.

Sama kinnitab pilt europarlamendis: parempopulistlikud parteid on jagunenud mitme fraktsiooni vahel, mis kipuvad erinevalt eri koosseisude jooksul üsna samasugustena püsinud põhifraktsioonidest kergemini lagunema.

Vängema parempopulistliku vaatega erakonnad on praeguse seisuga jagunenud peaasjalikult kahe – Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa ning Rahvaste ja Vabaduste Euroopa – fraktsiooni vahel. Suur osa selle ilmavaate esindajaist paikneb aga hoopis fraktsioonitute nimekirjas.

Peale nende katab parempopulistlikku tiiba osaliselt ka Euroopa Konservatiivide ja Reformistide ehk nn Briti konservatiivide fraktsioon. Sinna kuuluvad lisaks Euroopa Rahvapartei fraktsioonist lahkunud Briti konservatiividele ka näiteks Poola PiS, Taani Rahvapartei ja Põlissoomlased. Ehk erakonnad, kelle puhul otsene venemeelsus ei tule kõne alla.

Fuksiewicz ei usu, et parempopulistide ja -äärmuslaste ühendamisest saab suurt asja, kui neid ühendab vaid vastuseis pagulastele. Ta arutleb edasi: «Aga äkki peaks vaatama, kas tuleb veel üks laine pagulasi, võib-olla see muutub ühendavaks faktoriks.»