Rootsi tahab karmistada alkoholipiiranguid kruiisilaevadel

Stockholmi politsei esindaja Olof Bratthalli sõnul on suurtes kogustes alkoholi tarbimine ja vägivalla, ahistamise ja vägistamisjuhtumid selgelt seotud.

«Ohvrite jaoks tekitab see palju kannatusi ja on kulukas ka ühiskonnale,» ütles Bratthall.

Pia Berglung Rootsi laevaomanike ühingust märkis aga Sveriges raadiole, et laevandusfirmad on juba astunud samme, et tagada kõigi reisijate turvalisus ning alkoholi on laevadel võimalik osta ainult kuni teatud kellaajani.