Putin: USA-Vene dialoog on stabiilsuseks vältimatu

«Uusaastaläkituses USA riigipeale rõhutab Vene president veendumust, et praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras on eriti oluline Vene-Ameerika konstruktiivse dialoogi arendamine, kuna see tugevdaks strateegilist stabiilsust kogu maailmas ning aitaks leida üleilmsetele ohtudele ja väljakutsetele optimaalseid lahendusi,» teatas Kremli pressitalitus.

Putini sõnul peab suhete arendamise aluseks olema vastastikune austus kahe riigi vahel.

«See lubaks meil liikuda edasi pragmaatilise, pikaajalise koostöö poole,» vahendas pressitalitus Vene presidendi sõnu.

Vene president saatis uusaastaläkitusi ka teistele riigipeadele, sealhulgas endiste Nõukogude vabariikide liidritele, Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile, Saksa liidukantslerile Angela Merkelile ja Süüria presidendile Bashar al-Assadile.

Oma läkituses Süüria liidri poole, kellega ta kohtus detsembris üllatusvisiidi ajal Venemaa õhujõudude baasi Süürias Hmeimis, väljendas Putin lootust, et "Süürias jätkuvad tuleval aastal võtmetähtsusega muutused paremuse poole".

Putin lubas Assadile, et jätkab igakülgset toetust «Süüria Araabia Vabariigi suveräänsuse, ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamiseks».