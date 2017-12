Nobeli rahupreemia võitja: Iraani rahutused on suurema liikumise algus

«Minu hinnangul ei ole protestide peatset lõppu oodata. Mulle näib, et me oleme tunnistajaks suure protestiliikumise algusele, mis võib minna 2009. aasta rohelisest lainest tunduvalt kaugemale,» lausus Ebadi Itaalia päevalehele La Repubblica, lisades, et see teda ei üllataks.

Neljapäeval algasid Iraanis Mashhadi linnas hinnatõusude vastased meeleavaldused, mis kasvasid üle valitsusvastasteks protestideks ja levisid teistesse linnadesse.

Tegemist on suurimate demonstratsioonidega islamivabariigis alates Rohelise Liikumise protestidest 2009. aastal ülikonservatiivse ekspresidendi Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise vastu, mis vägivaldselt maha suruti.

Londonis eksiilis elava Abadi sõnul on praeguste protestide juured eelkõige majanduslikud ja sotsiaalsed. «Pole uudis, et Iraanis on tõsine majanduskriis. Korruptsioonil on üle kogu riigi kohutavad mõõtmed,» lausus ta.

Euroopa ja Ühendriikidega tuumaleppe sõlmimisele 2015. aastal järgnenud teatud sanktsioonide eemaldamine ei toonud rahvale erinevalt paljude ootustest tegelikku kasu, lausus jurist.

«Sellele tuleb lisada asjaolu, et Iraani kulutused sõjaväele on väga kõrged,» ütles Abadi, kelle sõnul ei taha rahvas näha nii suurte summade eraldamist sõjaväele.

Enim on 2003. aasta Nobeli rahupreemia laureaadi sõnul kõrges tööpuuduses, korruptsioonis ja «tsensuuri õhkkonnas» pettunud noored. «Majanduslik olukord ja hirmutav lõhe rikaste ja vaeste, nende vahel, kes heaolu naudivad ja kes seda teha ei saa, on protestide algpõhjus,» lausus ta.