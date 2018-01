Video: Iraanis hukkus öistes rahutustes üheksa inimest

Meeleavaldused Iraanis kestavad kuuendat päeva. Kui alguses protestiti majandusolukorra, muu hulgas sotsiaalkärbete ja hinnatõusu vastu, siis hiljem on see pöördunud islamirežiimi kui terviku vastu.

Iraani pealinnas Teheranis puhkesid eile õhtul uued meeleavaldused, kohaliku meedia andmeil põletati tänavail autosid ja väikesed protestijate grupid karjusid kesklinnas režiimivastaseid loosungeid. Kohale oli toodud hulgaliselt politseinikke.

Iraani uudisteagentuuride teatel sai rahutustes surma üks politseinik.

Iraani keskosas Najafabadi linnas sai riigitelevisiooni teatel tulistamises surma politseinik ja veel kolm inimest. Qahdarijani linnas hukkus rünnakus politseijaoskonnale kuus inimest, teatas riigitelevisioon. Televisiooni teatel vallandasid kokkupõrke mässajad, kes tahtsid politseijaoskonnast relvi varastada.

Kokku on Iraanis kuus päeva kestnud protestides saanud surma vähemalt 20 inimest.

Lisaks on võimud kinnitanud rohkem 450 inimese kinnivõtmist rahutuste ajal. Neist umbes 100 on taas vabaks lastud.

Iraani kõrgema riiklik julgeolekunõukogu sekretär Ali Shamkhani süüdistas vägivallas sotsiaalmeediat ning väitis, et sõnumid olukorrast Iraanis tulevad Saudi Araabiast, Ühendriikidest ja Suurbritanniast.

Euroopa Liit kutsus eile Iraani tagama inimeste õigus meelt avaldada.

«Me oleme olnud kontaktis Iraani võimudega ja me ootame, et tagatakse õigus rahumeelselt meelt avaldada ja väljendusvabadus,» ütles ELi välispoliitikajuhi Federica Mogherini kõneisik avalduses. «Me jätkame arengute jälgimist,» lisas ta.

Mis toimub?

Neljapäeval algasid Iraanis Mashhadi linnas hinnatõusude vastased meeleavaldused, mis kasvasid üle valitsusvastasteks protestideks ja levisid teistesse linnadesse.

Teokraatliku režiimiga rahuleolematute aktiveerumine on sundinud tegudele ka Iraani ühiskonna konservatiivsemaid osi.

Režiimimeelsed tudengid korraldasid pühapäeval Teherani ülikoolis teist päeva meeleavaldusi.

Iraani võimud on püüdnud tõmmata eraldusjoone režiimivastaste protestide ja majandusoludest tingitud õigustatud pahameelepursete vahele.

Valitsusvastaste protestide näol on tegemist tõsiseima siseriikliku väljakutsega islamivabariigile pärast 2009. aasta demokraatiameelset nn rohelist revolutsiooni.

Alates 2009. aastast suurimad meelevaldused said alguse kerkivate kütuse- ja toiduhindade suhtes pahameele näitamisest, kuid on nüüdseks võtnud poliitilise tooni.

Mõned meeleavaldajad on kutsunud üles vaimulikku liidrit ajatolla Khameneid tagasi astuma. Tänavatelt on rebitud maha ajatolla pildiga plakateid. Tegu on Iraanis pretsedenditu olukorraga, millele võimudelt on oodata karmi reaktsiooni.