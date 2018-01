Iisrael kindlustas haaret Jeruusalemma ümber

Eelnõu, mis võeti vastu häältega 64:51, on järjekordne löök niigi kahanevale võimalusele, et Iisraeli-Palestiina konflikt lõpeb nn kahe riigi lahendusega. Eile vastu võetud seaduse järgi on Iisraeli omaks kuulutatud maade loovutamiseks vaja 120-kohalises Knessetis kahe kolmandiku suurust toetust.

Lisaks annab seadus aluse muuta Jeruusalemma haldusmääratlust, mis tähendab, et linna piirkonnad võidakse kuulutada eri üksusteks. Iisraeli parempoolsed poliitikud on ühehäälselt toetanud palestiinlaste enamusega alade väljaarvamist linna koosseisust, et suurendada juutide ülekaalu, vahendas AFP. Palestiinlaste alad saaksid sellega Iisraeli võimu alla kuuluva eripiirkonna staatuse.

Uus seadus ei ole siiski kivisse raiutud – selle muutmiseks piisab tavalisest parlamendienamusest ehk 61 poolthäälest.

Paremäärmusliku Juutide Kodu partei liikme Shuli Moalem-Refaeli loodud eelnõu sai avalikuks vaid paar nädalat pärast USA presidendi Donald Trumpi avaldust, millega Valge Maja tunnustas Iisraeli Jeruusalemma pealinnana. Otsus vallandas Palestiina territooriumitel verised meeleavaldused.

Lisaks hääletas selle nädala esmaspäeval peaministri Benjamin Netanyahu partei Likud ühehäälselt Iisraeli suveräänsuse laiendamise kasuks okupeeritud Läänekalda asundustes. Resolutsiooniga kannustatakse piiramatule ehitustegevusele asundustes.

Ehkki hääletus ei olnud siduv, kinnitas see taas, et kahe riigi lahendus ei ole Iisraeli valitsuse plaanides.

«Me oleme kindlustanud Jeruusalemma ühtsuses,» kuulutas Juudi Kodu esimees haridusminister Naftali Bennett pärast eilset hääletust. «Õlimägi, vanalinn jääb igavesti meie omaks.»

Dov Henin opositsioonilisest araablaste enamusega Koondnimekirja erakonnast arvas, et uut seadust peaks nimetama hoopis rahu ennetamise seaduseks. «Ilma kokkuleppeta Jeruusalemma osas ei sünni mingit rahu,» sõnas Henin enne lõplikku hääletust. «Seadus tähendab seda, et algab verevalamine.»

Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) peasekretäri Saeb Erekati arvates on iisraellased võtnud säärased meetmed, kuna Ameerika Ühendriigid on otsustanud vaikida ja Trumpi Jeruusalemma deklaratsiooni toetada.

«USA administratsioon on asunud meie okupeerijate selja taha,» lausus palestiinlaste pikaaegne läbirääkija Palestiina raadiole. «Palestiinlased võitlevad ka edaspidi USA ja Iisraeli katsete vastu lahendusi läbi suruda.»

Trump murdis oma 6. detsembril tehtud avaldusega aastakümneid kestnud diplomaatilise liini ja astus vastu rahvusvahelise üldsuse seisukohtadele, kuid sedastas siiski, et linna lõplik staatus tuleb otsustada mõlemat poolt kaasavate läbirääkimiste käigus.

Otsus on tekitanud palestiinlaste seas tuliseid vihapuhanguid. Palestiina president Mahmud Abbas teatas, et Ühendriikidel ei saa enam Lähis-Ida rahuprotsessi juures mingit rolli olla.

Valge Maja on keeldunud hukka mõistmast Iisraeli kolonialistlikke asundusi ja Iisraeli okupatsiooni süstemaatilisi rünnakuid ja kuritegusid Palestiina rahva vastu, teatas Abbas esmaspäeval.

Likudi hääletust kommenteerides lausus Palestiina president, et loodetavasti on see meeldetuletus rahvusvahelisele üldsusele, et USA administratsiooni toetust nautiv Iisrael ei ole huvitatud õiglusest ja rahust.

Iisrael okupeeris Jeruusalemma ja Läänekalda 1967. aastal. Hiljem annekteeris riik ka Ida-Jeruusalemma, kuid rahvusvaheline üldsus ei ole seda sammu kunagi tunnustanud.

Iisrael näeb ühendatud Jeruusalemma oma riigi pealinnana, kuid palestiinlaste arvates peaks linna idaosast saama nende tulevase riigi pealinn. See on üks teravaimaid küsimusi Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamisel.