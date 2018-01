Läti otsus Vene ajakirjanik riigist välja saata vihastas Moskvat

Läti piirivalveameti pressiesindaja kinnitas AFP-le, et Vene kodanik «peeti kinni pärast seda, kui selgus, et ta on isikute nimekirjas, kel on keelatud Lätti siseneda».

Praegu astutakse tema sõnul vastavalt seadusele «selle isiku väljasaatmiseks» edasisi protseduurilisi samme.

Vene telekanali VGTRK korrespondent Lätis Olga Kurlajeva saadeti riigist välja «absurdsete süüdistuste» alusel, et reporter kujutas endast ohtu riiklikule julgeolekule, ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Kurlajevale esitatud süüdistused tuletavad meelde «neid, mida kasutasid Hispaania ja Saksamaa totalitaarsed režiimid 1930. aastatel,» vahendas Zahharova sõnu Vene riiklik uudisteagentuur RIA Novosti.

Läti piirivalve pressiesindaja sõnul peeti immigratsiooniseaduste alusel kinni ja saadeti riigist välja ka teine Riias elav Vene kodanik.

See isik on arvatavasti Kurlajeva abikaasa Anatoli Kurlajev, kes töötab Vene telekanali Rsentr TV heaks, sõnas Zahharova.

«On täiesti selge, et Läti võimud püüavad Brüsseli vaikival toetusel kogu mittesoovitava meedia riigist välja suruda,» sõnas Vene välisametkonna pressiesindaja.

Riia rikub tema sõnul ÜRO ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) põhireegleid ning Venemaa annab «rahvusvahelistes organisatsioonides sobiva vastuse».