USA lastepiinaja õde: ma ei tundud end nende juures kunagi mugavalt

Aastakümneid palus Elizabeth Flores, et õde laseks tal oma lapsi näha. Isegi Skype`i vestlusest piisanuks. Kuid tema õde Louise ja abikaasa David Turpin olid nii ranged ja salatsevad, et ei rahuldanud naise soovi 20 aasta jooksul kordagi.

«Kui see toimub 20 aastat ja sai alguse enne, kui neil üldse lapsed olid, siis sa ei arva enam, et see oleks ebanormaalne,» selgitas Flores õe perekonna veidrat käitumist.

«Kui ta oleks meid kaks aastat tagasi ära lõiganud, siis hakkaks ma mõtlema, et midagi on valesti. Kuid see toimus juba enne kui neil lapsed olid. Nad olid väga omaettehoidvad ega suhelnud väga,» lisas ta.

Nüüd on ilmnenud, mis Turpinite majas tegelikult toimus. Nende 13 last hoiti vangistuses ja näljutati.

Lapsed on lastud vabadusse, kuid vanemad viibivad vahi all ja ootavad süüdistusi laste piinamise ja ohustamise eest. Kautsjon on muljetavaldav – üheksa miljonit dollarit.

FOTO: MEGA/MEGA Turpinite elamu Parrises California osariigis.

Flores tunnistab, et ei tundnud end oma õe mehe läheduses kunagi mugavalt. Ülikooliajal elas ta nende juures paar kuud ja juba siis käitus mees oma lastega veidi imelikult.

«Ma arvasin, et nad on väga ranged, kuid ei näinud otsest ahistamist,» lausus Flores, kelle sõnul toimus aga midagi muud häirivat. «Kui ma läksin dušši alla, tuli ta ja vaatas mind, kuniks ma seal olin. See oli nagu nali. Ta ei puutunud mind ega midagi.»

Naine ei rääkinud oma kogemusest kunagi.

«Ma olin noor ja hirmul. Ma olin Texases, kus ma ei tundnud kedagi,» selgitas ta. «Mind koheldi mingis mõttes nagu ühte lastest, seega kehtisid mulle reeglid. Nüüd, kus ma täiskasvanuna tagasi vaatan, näen asju, mida siis ei märganud.»

Pere kasvades katkestas Louise isegi oma isaga sidemed. Mõned aastad tagasi ostis ta isa lennupiletid, et Louise`i üllatada, lendas kohale ja teatas siis, et võib neile külla tulla. Naine aga keelas mehel sisenemise.

Louise`i teine õde, Teresa Robinette, sõnas, et naine hoidis aeg-ajalt emaga ühendust, kuid oli mures laste kaalu pärast.

«Ma märkisin alati Louise`ile, et jumal, nad on nii kõhnad. Ja ta vastas tavaliselt: «Noh, David on nii pikk ja vibalik ning lapsed on temasse»,» sõnas Teresa.

Osa lastest olid aheldatud oma voodite külge pimedas toas. Võimuesindajad said toimuvast teada, kui 17-aastane tüdruk pääses laupäeval põgenema ja helistas politseisse. Tüdruk oli nii kängunud ja näljas, et nägi välja nagu kümneaastane.

Ohvritest kõige noorem oli kaheaastane ja kõige vanem 29-aastane.

«Uurimisel selgus, et mitmed lapsed on ahendatud oma voodite külge pimedas ja haisvas toas. Korrakaitsjad avastasid majast kokku 12 last ja olid vapustatud, kui said teada, et osad neist on juba täiskasvanud. Ohvrid olid alatoidetud ja väga räpased,» kirjeldas šerifiameti esindaja.

Pereisa David Allen Turpin on 57-aastane ja ema Anna Turpin 49-aastane. Kumbki ei suutnud laste olukorrale mingisugust loogilist selgitust anda.