Trump ärgitas Erdoğani Põhja-Süürias sõjategevust de-eskaleerima

Erdoğan ütles kolmapäeval, et pealetung edeneb hästi ning Süüria opositsioonivõitlejad ja Türgi väed on asunud «samm sammu haaval Afrini kontrolli alla võtma».

«See operatsioon kestab, kuni viimane terrorist on neutraliseeritud,» tõotas ta.

Türgi peab YPG võitlejaid terroristideks, kuid USA ja tema liitlaste jaoks on YPG ja Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), milles kurdid moodustavad peamise lahingjõu, tähtis liitlane võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

USA-l on Süürias üle 2000 eri- ja toetusüksuste sõduri, peamiselt Eufratist idas samuti YPG kontrolli all olevatel aladel.

Eufratist läänes asuv Afrin on üks kolmest autonoomsest kantonist, mille SDF on enda kontrolli all olevatel aladel loonud. Ülejäänud kaks - Eufrat ja Jazira - asuvad Afrinist idas.