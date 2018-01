Reuters: Venemaa aitab Põhja-Koreal salaja kivisütt eksportida

ÜRO julgeolekunõukogu keelas eelmise aasta 5. augustil Põhja-Korea kivisöe ekspordi, et lõigata ära oluline sissetulekuallikas, millest saadavat tulu kasutatakse tuuma- ja raketiprogrammi arendamiseks.

Reutersi andmetel on Põhja-Korea sellest ajast saati vähemalt kolmel korral kivisütt vedanud Venemaa Nahhodka ja Holmski sadamatesse, kus see on lossitud ja laaditud uuesti laevadele, mis on viinud selle Lõuna-Koreasse või Jaapanisse.

Nahhodka sadam. FOTO: STAFF/REUTERS/Scanpix

Üks lääne kaubandusallikas väitis, et mõned lastid jõudsid Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse oktoobris. USA julgeolekuallikas kinnitas Reutersile, et kivisöe vedu käis Venemaa kaudu.

«Venemaa Nahhodka sadam on muutumas Põhja-Korea kivisöe transiidikeskuseks,» ütles üks anonüümseks jääda soovinud Euroopa julgeolekuallikas.

Venemaa välisministeerium Reutersi poolt saadetud infopäringule ei vastanud. Pärast artikli avaldamist esitas Venemaa vastulause ja ütles, et Reutersi väited ei vasta tõele.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov. FOTO: Sergei Gunejev/Sputnik/Scanpix

Palve peale kommenteerida Lääne luure teateid, ütles Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov: «Ärge kuulake nimetuid luureallikaid.»

«Venemaa on rahvusvahelise kogukonna vastutustundlik liige, kes täidab rahvusvahelisi reegleid ja rahvusvahelisi sanktsioone,» lisas ta.

Euroopa julgeolekuallikate sõnul on marsruut läbi Venemaa välja arendatud seetõttu, et Põhja-Korea ainus suurem liitlane Hiina on Põhja-Korea ekspordile piirangud kehtestanud.

«Hiinlased on Põhja-Korea kivisöeekspordi vastu meetmed tarvitusele võtnud, nii et on välja arenenud salakaubatee ja Venemaa on kivisöe transiidipunkt,» ütles üks Euroopa julgeolekuallikas.

Reuters ei suutnud iseseisvalt kindlaks teha, kas Venemaa sadamatesse jõudnud kivisüsi oli sama, mis transporditi edasi Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse. Samuti ei suudetud kindlaks teha seda, kas laevade omanikud olid kivisöe päritolust teadlikud.