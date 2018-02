Washington Post: Vene luurejuhid kohtusid USA-s CIA direktoriga

Kahe riigi luurejuhtide kohtumine leidis aset ajal, kui USA ja Venemaa suhted on pärast Kremli sekkumist USA presidendivalimistesse märgatavalt halvenenud.

Nii praeguste kui ka endiste USA luuretöötajate sõnul pole ealeski varem nii palju Vene luurejuhte korraga USA-s viibinud ning sealsete tippametnikega kohtunud. USA ametnikud avaldasid kartust, et Kreml võib toimuvast järeldada, et Ühendriigid on valmis Venemaale andestama.