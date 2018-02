Põhja-Korea delegatsioon läks Venemaale koostöövõimalusi arutama

Hoolimata rahvusvahelistest sanktsioonidest Põhja-Korea suhtes, on Venemaa tankerid väidetavalt Põhja-Koreale siiski ebaseaduslikult kütust tarninud. Eelmisel nädalal tuli Reuters lagedale väitega, mille kohaselt aitab Venemaa Põhja-Koreal ka kivisütt eksportida.

USA on hoiatanud riike, mis Põhja-Koreale seatud sanktsioone rikuvad. USA saadik ÜRO juures Nikki Haley on öelnud, et USA hinnangul jätkavad mõned riigid Põhja-Korea tuumaprogrammi toetamist.