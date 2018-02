Türgi: USA sõdurid võivad vaenlase mundrit kandes rünnaku alla jääda

Türgi alustas 20. jaanuaril Süüria põhjaosas Afrini piirkonnas operatsiooni Oliivioks. See on suunatud Süüria kurdide Rahvakaitseüksuste (YPG) vastu, milles Ankara näeb Türgit ohustavat terrorirühmitust.

YPG on aga USA oluline liitlane võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik (IS), nii et Afrini operatsioonis võitleb USA NATO liitlane vägedega, mida ameeriklased toetavad ja relvastavad.