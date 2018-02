President Kaljulaid: maailm ei ole läinud rahulikumaks, küll aga on muutunud Eesti positsioon

Kui võrrelda hetke, mil rääkisime siinsamas mullu, ja praegust, siis mis on kõige positiivsem ja kõige negatiivsem asi, mis on vahepeal maailmas juhtunud?

Kõige negatiivsem on see, mis on toimunud Põhja-Koreaga. Ega seal ole ka kellelgi väga head ideed, mida teha. Ise just Lõuna-Koreast tulnuna arvan, et see võib olla isegi üks mõistlikumaid viise, kuidas Lõuna-Korea president üritab kahe riigi vahel taastada elementaarset suhtlemist ja nii olukorda reguleerida.