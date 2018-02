Florida kuberner kutsus FBI juhti üles tagasi astuma

«FBI läbikukkumine selle mõrtsuka vastu tegutsemises on vastuvõetamatu,» ütles Scott.

FBI tunnistas varem päeval, et ei tegutsenud, kui sai jaanuaris hoiatuse Florida koolitulistamises kahtlustatava Nikolas Cruzi kohta. FBI teatel ei antud jaanuaris vihjeliinile tehtud kaebust Cruzi kohta edasi.

Cruziga seotud inimene võttis 5. jaanuaril FBI vihjetelefoniga ühendust ja edastas info selle kohta, et 19-aastasel noorukil on relv ning ta käitub ebastabiilselt. Ühtlasi juhtis helistaja tähelepanu noormehe sotsiaalmeediapostituste häirivale sisule ja viitas võimalusele, et ta viib läbi koolitulistamise.