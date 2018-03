Pildid ja video: Britid jahivad Vene spiooni mürgitanud meisterlikke palgamõrvareid

Uurijate sõnul viitab äärmiselt julm ja läbimõeldud rünnakumeetod, et teo taga olid kas praegused või endised valitsusagendid. Uurijad peavad rünnaku põhisihtmärgiks endist Vene sõjaväeluure koloneli Sergei Skripali. Tema tütart peetakse kaasohvriks. Skripalile ja tema tütrele abi osutamise käigus närvigaasi tabamuse saanud politseinik on ärkvel ja reageerimisvõimeline, teatas Briti siseminister Amber Rudd.

Rudd lisas, et rünnaku sihtmärkide olukord on siiani kriitiline ja ka politseiniku olukord on jätkuvalt tõsine. Siseminister märkis, et rünnakus kasutatud närvigaas oli väga haruldane, kuid ta ei täpsustanud, kas on selgunud, millega täpselt tegu oli. Ka keeldus ta ütlemast, kas ta peab Venemaad juhtunu eest vastutavaks.