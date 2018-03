USA võib kaitsekulutusi suurendavad riigid terasetariifidest vabastada

Rahandusminister Steve Mnuchin lausus eilses intervjuus, et president Donald Trump võtab tariifide määramisel arvesse riigikaitsega seonduvaid kulutusi ning president soovib näha NATO riikide suuremat panust alliansi eelarvesse.

«Me kulutame sisetoodangust neli protsenti, samas kui paljud meie liitlased kulutavad ainult ühe protsendi ega anna lubadusi kahe protsendini liikumiseks, seega on president väga selgesõnaline. Kui meie oleme NATOs, soovib ta, et NATO saaks rohkem raha, et meid kõiki kaitsta ja oma eesmärki täita,» sõnas Mnuchin.