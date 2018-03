Putin ei annaks Krimmi Ukrainale tagasi ühelgi tingimusel

«Süüria on kindlasti olnud tohutu kogemus. Oleme näinud 210 relvasüsteemi kasutamist. Meie ja süürlased katsetasime neid lahinguväljal,» lausus Šoigu filmis «Putin».

Šoigu sõnul on ta kindel, et katsetamise tulemusena tehakse need relvasüsteemid paremaks ja efektiivsemaks.