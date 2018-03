Video: Hispaanias kadunud poiss leiti surnult tema isa tüdruksõbra autost

Dominikaani Vabariigist pärit 43-aastane Ana Julia Quezada on Hispaania politsei teatel hetkel Cruzi kadumise ja surma juurdluses ainus kahtlusalune. Quezada oli enne arreteerimist mitu päeva ka politsei jälgimise all.

Sündmuse valguses avasid ametivõimud ka juurdluse teise, 22 aasta taguse, juhtumi osas, mille käigus sai surma Quezada nelja-aastane tütar. Tollal elas naine Põhja-Hispaanias Burgoses ja algselt loeti juhtum õnnetuseks. Arvati, et Quezada hoidis kellegi teise last, kui viimane aknast alla kukkus. Juhtumiga seotud isikud kinnitasid aga, et tegu oli tema oma tütrega.

Oma esimeses tunnistuses väitis Guezada, et kaotas oma mobiiltelefoni. Mõned päevad hiljem leidsid selle ühest põõsast väidetavalt tema sõbrad. Kui politsei palus tal uuesti telefon neile üle anda, väitis ta, et oli selle uuesti kaotanud.

Miks Quezada lapse tappis, on teadmata. Üks teooria on, et tegu oli kiremõrvaga. Quezada võis lapse peale kade olla ning talle ei pruukinud meeldida lapse isa ja ema hea läbisaamine. Teine teooria on, et mõrva ajendiks oli raha. Quezada võis mõrvast mingit rahalist kasu loota. Algselt pakkus Cruzi pere kadunu kohta käiva info eest 10 000 euro suurust autasu.