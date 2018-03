Vene luuraja peal kasutatud närvimürk on ohtlikum kui sariin

Endise Vene topeltagendi mürgitamises kahtlustatakse Venemaad ning rünnakus kasutatud mürk «Novitšok» paistab oletusi kinnitavad. USA välisminister Rex Tillerson märkis, et Nõukogude Liidus välja töötatud ainet on vaid väga vähestel.

«See on ohtlikum ja keerukam agent kui sariin või VX ja seda on keerulisem tuvastada,» selgitas Readingi ülikooli farmakoloogiaekspert Gary Stephens.

Mürgist A-230-e on toodetud mitu erinevat versiooni ja üks neist on väidetavalt leidnud heakskiidu ka Venemaa sõjaväe poolt keemiarelvana kasutamiseks.

«Üks selle arendamise peamisi põhjuseid on see, et selle komponendid ei ole eraldi keelatud,» selgitab professor Stephens. «See tähendab, et närvimürgi loomiseks kasutatavaid kemikaale on palju lihtsam ilma kandja tervist ohustamata transportida.»