USA ähvardab Süüria keemiarünnakutele vastata

Ameerika Ühendriigid hoiatasid eile ÜRO istungil, et on valmis reageerima igale keemiarelvarünnakule Süürias. Samuti tegi Haley ettepaneku uue 30-päevase relvarahu kehtestamiseks mässuliste enklaavis Ida-Ghoutas.

«Me hoiatame igat riiki, mis üritab saavutada oma tahtmist keemiarünnakute ja ebainimlike kannatuste põhjustamisega, eriti aga seadusest hälbivat Süüria režiimi: Ühendriigid on valmis vajadusel tegutsema,» teatas Haley ÜRO Julgeolekunõukogus.

Saadik meenutas, et president Donald Trump vastas Bashar al-Assadi sariini kasutamisele tsiviilelanike vastu 2017. aasta aprillis õhurünnakuga Süüria õhujõudude baasile.

Haley tegi ettepaneku uue relvarahu kehtestamiseks, kuna 24. veebruaril kehtestatu on tema sõnul läbi kukkunud.

Mustand erineb varasematest selle poolest, et ei luba jätkata terroristlike rühmituste vastu suunatud lahingutegevusega.

Vaatlejate hinnangul on Venemaa rikkunud relvarahu, väites, et korraldab rünnakuid terrorivastaste operatsioonide raames.

Venemaa toetusega on Assadi režiim võtnud tagasi ligi 60 protsenti Ida-Ghoutast. Lahingutegevuses on hukkunud üle 1100 tsiviilisiku, nende seas 241 last.