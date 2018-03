CIA juhi nominent peab piinavanglate musta mineviku kohta aru andma

President Donald Trumpi valik CIA juhi Mike Pompeo mantlipärija kohale on töötanud agentuuris juba 30 aastat ja on hästi kursis luurekeskuse tööga. Samas jääb selle aja sisse ka mitu USA lähimineviku tumedaimat seika.

«Ta peab selle aja kohta vastust andma, kuid ma arvan, et ta on kõrgelt kvalifitseeritud inimene,» lausus vabariiklane Lindsey Graham. «Toona oli see autoriseeritud programm, mis ei ole enam seaduslik. Minu jaoks oleks probleem see, kui ta vihjaks, et seda võiks ka praegu teha.»