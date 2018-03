Wallström: kohtumine Põhja-Korea välisministriga möödus konstruktiivselt

Rootsi ametnikud ütlesid enne kõnelusi, et ministrid arutavad Korea poolsaare tuumarelvitustamist ning USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni võimalikku kohtumist.

Rootsil on Põhja-Koreaga pikaajalised sidemed. Rootsi avas seal diplomaatilise missiooni 1975. aastal ning see oli esimene, mille mõni lääneriik Põhja-Koreas avas. Saatkond esindab ka USA, Kanada ja Austraalia diplomaatilisi huve Põhja-Koreas ning Rootsil on diplomaatiliste kõneluste vahendamisel oluline roll.