Põhja- ja Lõuna-Korea juhid kohtuvad 27. aprillil

Tehniliselt võttes on kaks Koread endiselt sõjas, kuna Korea sõda lõppes 1953. aastal relvarahu mitte rahulepinguga.

USA ja Lõuna-Korea teatasid eile, et iga-aastased ühised sõjaväeõppused, mida Pyongyang on aastast-aastasse teravalt kritiseerinud, algavad 1. aprillil, kuid kestavad tänavu kahe kuu asemel ühe kuu.

Paar päeva hiljem edastasid Lõuna-Korea julgeolekujuhid USA presidendile Donald Trumpile Kimi ettepaneku korraldada USA-Põhja-Korea tippkohtumine, mille Trump vastu võttis. Ühendriikide president teatas, et tippkohtumine korraldatakse hiljemalt mais.

Soul teatas 6. märtsil, et Pyongyang on teinud ettepaneku pidada USA-ga julgeolekutagatiste eest kõnelusi tuumarelvadest loobumise üle ja on nõus peatama läbirääkimiste ajaks raketikatsetused.