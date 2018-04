Venemaa ei lepi Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni järeldustega

Briti välisminister Boris Johnson ütles, et kasutatud mürgi osas ei saa kahtlusi olla. Minister jätkas: «Pole ühtegi alternatiivset selgitust sellele, kes vastutav oli. Vaid Venemaal on vahendid, motiiv ja taust.»

Raporti avaldamise järel kutsus Suurbritannia kokku OPCW täitevnõukogu. «Nüüdsest töötame me koos partneritega väsimatult selle nimel, et aidata välja juurida seesuguste relvade groteskne kasutamine, ja me kutsusime järgmiseks kolmapäevaks kokku OPCW täitevnõukogu, et arutada edasisi samme,» sõnas Johnson.