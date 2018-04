Erdoğanile võimu juurde? Türgi korraldab juunis erakorralised valimised

Türgis kuulutati just välja erakorralised valimised (parlamendi ja presidendi). Seekord 24. juunil, seega kohe. AKP liitlase, paremradikaalse natsionalistliku partei liider Bahçeli tegi Erdoğanile sellesisulise «ettepaneku». Too vastanud: «Hodri meyadan!» (Väljakutse vastu võetud!).

Opositsioonilistele erakondadele Iyi, CHP ja HDPle on see halb uudis. Kui AKP kampaania käib juba pikalt (ilmselgelt on ootamatud valimised nende huvides ja mitte neile uudiseks), siis viimased nii lühikese ajaga enam midagi väljapaistvat teha ei jõua. Eriti keeruline on mobiliseeruda aga kuju võtval Iyil.

Muidugi on spekulatsioonid erakorralistest valmistest juba ammu ringelnud, kuid selleks ennustati augustit. Murranguline on see, et otse valitud president saab esmakordselt uues konstitutsioonis ette nähtud laiendatud mõjuvõimu. Kuna 15. juunini kestab ramadaan, kasutatakse neil valimistel ilmselt palju jumalakõnet.Hille Hanso