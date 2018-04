ÜRO: ISIS üritab Aafrika näljahädaga Euroopa migratsioonikriisi süvendada

Süüriast põgenevad IS-i komandörid teevad koostööd Aafrika äärmuslastega, et algatada uut Euroopa-suunalist migratsioonilainet, teatas ÜRO Maailma Toiduprogrammi ametnik David Beasley.

Süüriast lahkuma sunnitud äärmuslased teevad koostööd kohalike terrorivõrgustikega, et kasutada toidunappust nii värbamismeetmena kui selleks, et miljoneid aafriklasi Euroopasse ajada.

«Teil seisab ees sarnane olukord, mis mõned aastad tagasi, ainult et migratsiooni vahendavad Islamiriik ja teised äärmusrühmitused,» hoiatas Euroopat endine Lõuna-Carolina vabariiklasest kuberner Beasley, lisades, et Euroopal on viimane aeg hakata Saheli regioonis tegutsevate äärmuslaste plaanile tähelepanu pöörama.

«Meile on jõudnud teated, et nad teevad koostööd äärmusrühmitustega nagu Boko Haram ja al-Qaeda, et jagada ressursse ja territooriumi ning jätkata infiltreerumist ja destabiliseerimist, et luua Euroopa-suunaline migratsioonilaine täiendava kaose tekitamiseks,» lausus Beasley.

«Minu kommentaar eurooplastele on see, et kui te arvate, et teil oli probleem migratsiooniga 20 miljoni inimesega riigist nagu Süüria, siis oodake ainult, kuni destabiliseeritakse 500 miljoni elanikuga Saheli regioon. See on koht, kus Euroopa ja rahvusvaheline üldsus peavad üles ärkama,» lisas ametnik.

Neli aastat kestnud võitlus on surunud Islamiriigi äärmuslased Iraagi piiri äärde Eufrati jõe orgu, mis piirneb Raqqa ja Deir Eizzori linnadega. Ametnike sõnul on Süüria idaosas umbes 2200 IS-i võitlejat.