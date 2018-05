Hiinas keelati ebakommunistlik Põrsas Peppa

Paistab, et otsus ei ole ajendatud mitte niivõrd multika sisust vaid selle seotusest sotsiaalsetest normidest erineva noortekultuuriga.

Hiina väljaanne Global Times märkis, et Põrsas Peppa tätoveeringutest ja toodetest videosid üles laadivad inimesed ei ole kooskõlas peavooluväärtustega ja on tavaliselt kehva hariduse ja stabiilse sissetulekuta.

«Nad on sisutühjad logardid, kes lihtsalt ringi kooserdavad ega vasta noore põlvkonna väärtustele, mida partei üritab arendada,» lisas väljaanne.

Põrsas Peppa on muutunud Hiinas omaette kultusnähtuseks. Ülesvõtted multikategelast kujutavatest tätoveeringutest on saanud internetis väga populaarseks, lisaks on valminud hulgaliselt videoid, milles näeb põrsast erinevates dialektides kõnelemas.