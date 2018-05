Iraan ähvardab alustada uraani rikastamisega, Euroopa ettevõtetel on lahkumiseks mõned kuud

«Meil on oma liitlastega Euroopas ja üle maailma jagatud huvi takistada Iraani, et tal ei õnnestuks kunagi tuumarelva välja töötada. Aga meie jõupingutus on tuumaohust laiem ja me teeme oma partneritega koostööd Iraani ballistilisest raketiprogrammist lähtuva ohu kõrvaldamiseks; tema ülemaailmse terroristliku tegevuse peatamiseks; ning ähvardava tegevuse tõkestamiseks Lähis-Idas ja kaugemal,» ütles Pompeo avalduses.