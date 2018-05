Kreml: Putin ja Merkel jäävad Iraani tuumaleppele truuks

Liidrid arutasid ka olukorda Süürias ja Merkeli töövisiiti Venemaale, mis on kavas tuleval nädalal.

USA president Donald Trump teatas teisipäeval teiste suurriikide tahet eirates, et USA lahkub Iraani tuumaleppest ning kehtestab Teheranile uued karmid majandussanktsioonid.

Merkel on varem öelnud, et Saksamaa ja tema Euroopa partnerid teevad kõik tagamaks Iraani jäämine 2015. aasta tuumaleppesse. Putin on USA otsuse pärast tõsist muret väljendanud.