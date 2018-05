Nicaragua armee kutsus lõpetama riiki laastavat vägivalda

Meeleavaldused presidendi vastu eskaleerusid aprilli keskpaigas ning politsei reaktsioon on olnud äärmiselt karmikäeline. Rahutuste käigus on hukkunud vähemalt 51 inimest.

«Me oleme need samad informeerimata inimesed, kes töötavad enda heaolu nimel ja seetõttu kutsume üles peatama vägivalda ja destabiliseerivaid samme,» teatas armee avalduses.

«Meie arvates on lahenduseks dialoog,» rõhutas ta. Sõjavägi tõrjub katseid väänata arusaama sõjaväe sammudest, selleks et luua mulje rahva allasurumisest Ortega valitsuse heaks, lisas ta. Sõduritel on kohustus kaitsta strateegiliselt olulisi ja sümboolselt tähtsaid paiku.