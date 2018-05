Hiina soovib USA ja Põhja-Korea tippkohtumist, Jaapan tahab sõjaväeõppuste jätkumist

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang ütles, et kaks riiki peaksid tagama kohtumise kavakohase läbiviimise ja oluliste tagajärgede saavutamise.

juunil Singapuris, kuid Pyongyang teatas eile, et ei ole huvitatud ühepoolsest kohtumisest.

Valitsuse sekretäri asetäitja Yasutoshi Nishimura ütles, et Tokyo jätkab ettevalmistusi Kimi ja Trumpi tippkohtumiseks lootuses, et see annab hoogu Põhja-Koreaga seotud probleemide lõpliku lahendamise protsessile.