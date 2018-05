Tüdruksõbra teele aborditableti lisanud USA arst sai 20-aastase vangistuse

Virginia osariigis elanud ja töötanud pakistanlane Sikander Imran teadis, millist rohtu lisada oma tüdruksõbra joogile, et tema rasedus katkeks. Fiske oli 17 nädalat rase, kui ta suundus Imraniga kohtuma, et arutada lapse kasvatamise tingimusi. Siis pani arst tema tee sisse rohu, mis põhjustas enneaegse sünnitustegevuse vaid mõned tunnid hiljem.

«Minu jaoks pole aeg, mis ta vanglas on, oluline,» ütles Fiske. «Arvan, et pigem on oluline rõhutada, et kui inimesed kannatavad depressiooni all, tuleb enne mõne teo sooritamist abi otsida.»