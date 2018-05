Rootsi uus seadus: vahekord ilma selgesõnalise nõusolekuta on vägistamine

Seaduse kohaselt on keelatud vahekord inimesega, kes pole sellega otsesõnu nõustunud või ei näita aktiivselt selle vastu huvi. Et lugeda toimunut vägistamiseks, pole enam vaja, et kurjategija oleks kasutanud vägivalda või ähvardusi või kasutanud ära eriti haavatavas olukorras ohvrit.

«Me ei muuda põhimõtet, et vabatahtlikkus on see, mis otsustab, kas tegu oli kuriteoga või mitte. See erineb senisest seadustikust, kus tuleb tõestada, et on esinenud vägivald, ähvardused, sund või et kannatanud on olnud eriti haavatavas olukorras,» selgitas sotsiaaldemokraadist justiitsminister Morgan Johansson, kui seadus esitati parlamendile otsustamiseks.