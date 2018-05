Poola pakub USA-le alalise baasi eest kaks miljardit dollarit

Poola pakkumine on kooskõlas pikaaegse Varssavi sooviga luua Ühendriikidega lähedasemaid julgeolekusidemeid ja kindlustada vägede paiknemine Poola pinnal kaitseks Venemaa eest.

«See ettepanek rõhutab selget ja tungivat soovi paigutada Poola pinnale alaline USA kaitse, Poola on valmis ühise sõjaväetaristu loomiseks ja USA vägede liikumise parandamiseks pakkuma 1,5-2 miljardi dollari suurust toetust,» seisab kaitseministeeriumi dokumendis.

Dokumendis lisatakse, et Varssavi on valmis kandma kaitsekulutuste koormat, et muuta otsus USA valitsusele kuluefektiivsemaks ning kõrvaldada Kongressi teelt mured ebakindla eelarve osas.