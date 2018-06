Venezuelas sõidetakse metroos jänest, sest piletid on otsas

Venezuela majanduskriis on teravnenud protektsionismi ja sanktsioonide tõttu. Valitsus soovib kindlustada väheste välisreservide püsimist, mistõttu on nad kehtestanud ranged piirangud valuuta vahetusele.

Caracasi metroo ja Venezuela informatsiooniministeerium eitavad probleemi. Nende sõnutsi on metroo pöördväravad avatud, sest nad loendavad metroo kasutajate arvu, et saada teada, millistes jaamades on vaja rohkem töötajaid.

Praegused ja endised metroo töötajaid kardavad, et piletite puudus on märk tõsisemast probleemist. Nad ütlevad, et pilet oli sümboolse väärtusega juba enne, kuid nende puudumine vihjab, et metrool on tekkinud puudus ka rongide varuosadest.