Trump ja Kim kohtuvad Singapuri Sentosa kuurortsaarel

«POTUS-e ja liider Kim Jong-uni Singapuri tippkohtumise toimumispaik on Capella hotell Sentosa saarel. Me täname meie suurepärased Singapuri võõrustajaid külalislahkuse eest,» ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders USA presidendile viidates.

12. juunil peetav tippkohtumine on Ühendriikide ja Põhja-Korea ametisolevate liidrite esimene kokkusaamine ja see keskendub Põhja-Korea provokatiivsele tuumaprogrammile, kuigi Trump on öelnud, et mingit kirjalikku kokkulepet ei ole sellelt oodata.