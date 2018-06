Trumpi ja Kimi kohtumine Singapuris võib kesta kaks päeva

Ameerika Ühendriikide ametnikud on valmistunud selleks, et kõnelused võivad kesta kaks päeva, rääkisid kaks asjaga lähedalt seotud allikat.

Trump ja Kim kohtuvad esimest korda tuleval teisipäeval Singapuris ning Ühendriikide riigipea peaks plaanide kohaselt koju tagasi pöörduma järgmisel päeval, kuid USA esindajad Singapuris on seadnud paika ka plaani juhuks, kui kõnelused peaks kestma kauem.

Pole teada, kas Trump ise tahaks kõnelusi pikendada, kuid ta on väljendanud soovi läheneda läbirääkimistele paindlikult ning on rõhutanud oma abidele ja USA liitlastele, et ta kavatseb Põhja-Korea liidriga suheldes järgida oma kõhutunnet.