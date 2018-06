Afganistan kuulutas usupühade ajaks välja vaherahu Talibaniga

President Ashraf Ghani teatas Twitteris, et vaherahu kestab 27. ramadaani päevast kuni Eid-al-Fitri viienda päevani, ehk relvad peaks vaikima 12.–17. juunini.

Taliban pole otsesõnu veel kinnitanud, et on vaherahuga nõus. Mässuliste kõneisik ütles AFP-le, et peab valitsuse avalduse osas konsulteerima ühenduse ametnikega.