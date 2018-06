Paavst manitses Vatikanis naftafirmade juhte fossiilkütuste kasutamist vähendama

Franciscus teatas, et kliimamuutused on pretsedenditu väljakutse ning maailm peab töötama välja energiatarbimise mooduse, mis vähendaks saastet, vaesust ja seisaks sotsiaalse võrdsuse eest.

«Me teame, et meie ees seisvad väljakutsed on omavahel ühenduses,» märkis Franciscus. «Kui me tahame kaotada vaesuse ja nälja, peame tagama ligipääsu elektrivõrgule üle miljardile inimesele, kellel see täna puudub.»